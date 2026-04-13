Готье стал четвёртым игроком в истории «Анахайма», забившим 40 или более голов за сезон

Нападающий «Анахайм Дакс» Каттер Готье отметился дублем в матче с «Ванкувер Кэнакс» и достиг отметки 40 голов за текущий сезон. Готье стал четвёртым игроком в истории франшизы, забившим 40 или более голов за сезон.

Ранее минимум 40 голов за сезон за «Анахайм» забивали Кори Перри (2 раза), Пол Кария (3) и Теэму Селянне (5).

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги на счету Готье 67 очков в 74 матчах — 40 голов и 27 результативных передач.

«Анахайм» остаётся на седьмой строчке Западной конференции с 90 очками, имея высокие шансы на выход в плей-офф за два матча до окончания регулярки