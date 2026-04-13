Готье стал четвёртым игроком в истории «Анахайма», забившим 40 или более голов за сезон
Нападающий «Анахайм Дакс» Каттер Готье отметился дублем в матче с «Ванкувер Кэнакс» и достиг отметки 40 голов за текущий сезон. Готье стал четвёртым игроком в истории франшизы, забившим 40 или более голов за сезон.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Готье (Крайдер, Киллорн) – 03:41 1:1 Дуглас (Рятю, Кудрявцев) – 10:49 1:2 Дебраск (Росси, Гронек) – 14:37 (pp) 1:3 Бёзер – 44:28 (sh) 2:3 Готье (Лакомб, Мактавиш) – 45:05 (pp) 3:3 Карлссон (Крайдер) – 46:56 3:4 Росси (Дебраск, Бёзер) – 64:50 (pp)
Ранее минимум 40 голов за сезон за «Анахайм» забивали Кори Перри (2 раза), Пол Кария (3) и Теэму Селянне (5).
В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги на счету Готье 67 очков в 74 матчах — 40 голов и 27 результативных передач.
«Анахайм» остаётся на седьмой строчке Западной конференции с 90 очками, имея высокие шансы на выход в плей-офф за два матча до окончания регулярки
