Умер болельщик «Авангарда», госпитализированный перед матчем плей-офф с ЦСКА

Болельщик омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Зуев, госпитализированный перед стартом третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с московским ЦСКА, скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. Отмечается, что Зуеву стало плохо у касс «ЦСКА-Арены». Его срочно госпитализировали, но спасти не смогли.

«Авангард» приносит искренние соболезнования родным, близким и соратникам Алексея», — говорится в сообщении пресс-службы омского клуба.

Омская команда 12 апреля выиграла третий матч серии со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в противостоянии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Авангарда». Четвёртая игра пройдёт 14 апреля в Москве.