Умер болельщик «Авангарда», госпитализированный перед матчем плей-офф с ЦСКА

Умер болельщик «Авангарда», госпитализированный перед матчем плей-офф с ЦСКА
Болельщик омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Зуев, госпитализированный перед стартом третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с московским ЦСКА, скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. Отмечается, что Зуеву стало плохо у касс «ЦСКА-Арены». Его срочно госпитализировали, но спасти не смогли.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Дроздов) – 02:38 (5x5)     1:1 Фьоре (Блажиевский, Маклауд) – 16:12 (5x5)     1:2 Гуляев (Окулов, Фьоре) – 28:01 (5x5)     2:2 Рой (Полтапов, Охотюк) – 31:53 (5x5)     2:3 Окулов (Гуляев) – 75:34 (5x5)    

«Авангард» приносит искренние соболезнования родным, близким и соратникам Алексея», — говорится в сообщении пресс-службы омского клуба.

Омская команда 12 апреля выиграла третий матч серии со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в противостоянии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Авангарда». Четвёртая игра пройдёт 14 апреля в Москве.

Материалы по теме
Окулов вновь казнил ЦСКА. «Авангард» в шаге от полуфинала Кубка Гагарина!
Видео
Окулов вновь казнил ЦСКА. «Авангард» в шаге от полуфинала Кубка Гагарина!
