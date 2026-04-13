Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Гомоляко: ЦСКА будет биться с «Авангардом» до последнего патрона

Гомоляко: ЦСКА будет биться с «Авангардом» до последнего патрона
Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился впечатлениями от серии четвертьфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА.

«Омск ведёт в серии 3-0 и выглядит мощно, но не скажу, что ЦСКА сильно им уступает. Но всё-таки «Авангард» их дожимает и превосходит в мелочах и нюансах. Здорово играет Окулов, который не только забивает с игры, но и решает исход матча в овертайме, как это было в третьей игре.

Если и будет в итоге 4-0, то никто не скажет, что это победа Омска в одни ворота. Обе команды бьются, но где-то ЦСКА не везёт. Мы знаем, что можно вытащить серию с 0-3, это не так часто бывает, но всё же случается. Поэтому ЦСКА, тем более с таким тренерским штабом во главе с Игорем Никитиным, будет биться до последнего патрона», – цитирует Гомоляко Metaratings.

«Авангард» ведёт в серии с ЦСКА со счётом 3-0. Следующий матч пройдёт в Москве 14 апреля.

Четвертьфинал Кубка Гагарина идёт на рекорд по скуке. Почему так выходит?
