Гомоляко: ЦСКА будет биться с «Авангардом» до последнего патрона

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился впечатлениями от серии четвертьфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА.

«Омск ведёт в серии 3-0 и выглядит мощно, но не скажу, что ЦСКА сильно им уступает. Но всё-таки «Авангард» их дожимает и превосходит в мелочах и нюансах. Здорово играет Окулов, который не только забивает с игры, но и решает исход матча в овертайме, как это было в третьей игре.

Если и будет в итоге 4-0, то никто не скажет, что это победа Омска в одни ворота. Обе команды бьются, но где-то ЦСКА не везёт. Мы знаем, что можно вытащить серию с 0-3, это не так часто бывает, но всё же случается. Поэтому ЦСКА, тем более с таким тренерским штабом во главе с Игорем Никитиным, будет биться до последнего патрона», – цитирует Гомоляко Metaratings.

«Авангард» ведёт в серии с ЦСКА со счётом 3-0. Следующий матч пройдёт в Москве 14 апреля.