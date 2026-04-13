Российский вратарь клуба АХЛ: в России Трампу верят больше, чем в США

Вратарь «Торонто Марлис» Вячеслав Пекса рассказал, какой самый частый вопрос ему задают о России в команде.

«В основном спрашивают про нынешнюю политическую ситуацию. Как у нас протекает жизнь, что изменилось. Я им рассказал, что некоторые рестораны, магазины, которые ушли с рынка, просто переименовали и всё продаётся, как и раньше. Они очень смеялись над названием «Вкусно – и точка». Были шокированы и сначала не поверили.

Тут и Путина с Трампом обсуждают. Но над Трампом здесь ребята сильно смеются. Мы, конечно, в России тоже над Трампом смеёмся, но мы больше верим его словам, чем американцы, например. Тут его воспринимают как шоумена, а не президента», – цитирует Пексу Legalbet.

