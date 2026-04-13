Маклауд: у ЦСКА хороший запас мастерства, но «Авангард» прибавляет от игры к игре

Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд оценил победный матч в серии Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА (3:2 ОТ, 3-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Дроздов) – 02:38 (5x5)     1:1 Фьоре (Блажиевский, Маклауд) – 16:12 (5x5)     1:2 Гуляев (Окулов, Фьоре) – 28:01 (5x5)     2:2 Рой (Полтапов, Охотюк) – 31:53 (5x5)     2:3 Окулов (Гуляев) – 75:34 (5x5)    

— Быстрая игра получилась, обе команды хорошо выглядели. Мы выиграли в овертайме, потому что сыграли более структурно. Но в следующем матче нам нужно выглядеть ещё лучше.

— «Авангард» по большей части играл от обороны?
— Я так не думаю. У нас хорошая команда, мы играем быстро, как того и требует плей-офф. Временами, конечно, соперник создавал напряжение у наших ворот, но мы это преодолели. ЦСКА здорово смотрится, против них всегда тяжело играть. У них хороший запас мастерства, однако и мы прибавляем от игры к игре. Серия ещё не закончена, — заявил Маклауд.

