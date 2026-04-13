Никита Кучеров — главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN к концу регулярки НХЛ

Североамериканский сайт ESPN считает российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона.

Кроме Кучерова, в тройке находятся Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

Сообщается, что Кучеров получил около 50% первых мест среди опрошенных ESPN.

«В этом сезоне, когда «Тампа-Бэй Лайтнинг» столкнулась с таким количеством ключевых травм, Кучеров стал движущей силой, благодаря которой команда попала в плей-офф», — отметил один из тех, кто голосовал за Кучерова.

32-летний россиянин в текущем регулярном чемпионате сыграл 74 матча, набрав 128 (43+85) очков.