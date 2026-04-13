«Истории враждебности к ЦСКА точно нет». Сушинский — о форварде «Авангарда» Окулове

Чемпион мира Максим Сушинский ответил на вопрос, есть ли принципиальность у форварда «Авангарда» Константина Окулова во встречах с ЦСКА — его бывшей командой.

— Окулов, обменянный в прошлом сезоне на Касселса, забросил армейцам уже две решающие шайбы, в то время как канадец оказался никому не нужен в КХЛ и играет сейчас в Европе. Противостояние Константина с бывшей командой, которая от него незаслуженно отказалась, наверняка носит особую принципиальность.

— Я не думаю, что у Окулова есть особая обида на ЦСКА, он кубковый боец, и когда в ЦСКА играл, очень прилично в плей‑офф выглядел. Здесь нет никакой обиды, он играет за свой новый клуб и делает это довольно неплохо. Истории враждебности к ЦСКА точно нет. Думаю, он благодарен команде, с которой становился чемпионом. Почему он должен криво на них смотреть? Они дали возможность Константину развиваться. Сезон в ЦСКА у него не очень начинался, а потом мы увидели, как Константин воспрял в Омске, — цитирует Сушинского «Матч ТВ».