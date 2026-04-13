Ветеран СКА: минское «Динамо» немного разочаровало, пауза негативно сказалась

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался об игре минского «Динамо» в серии Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (0-2).

«Честно говоря, минское «Динамо» немного разочаровало. Показалось, что 10-дневная пауза после победы над московским «Динамо» 4-0 негативно сказалась на подготовке команды. Видимо, тренерский штаб не смог подвести игроков на пик формы к четвертьфиналу.

Можно сказать, что «Ак Барс» был лучше, он сильнее. Я думал, что «Динамо» будет выглядеть лучше, и в атаке, и в обороне много ошибок. Во втором матче за минуту упустили победу. «Ак Барс» был лучше в первых двух играх», — приводит слова Черкаса Vprognoze.