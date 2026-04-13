Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Форвард «Вашингтона» И. Протас: даже когда он мной недоволен, я счастлив. Это же Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас высказался об игре с российским капитаном столичного клуба Александром Овечкиным.

«Это нереально — находиться с ним в раздевалке. Ты просто оглядываешься, видишь его и думаешь: «Может, это сон, а я всё ещё сплю». Но я действительно рад, что это реальность.

Даже когда я совершаю ошибку, а он недоволен мной и говорит, что я должен быть лучше, я всё равно чувствую себя самым счастливым парнем на свете. Потому что это Алекс Овечкин говорит мне, что я сыграл плохо, понимаешь? Это что-то особенное», — приводит слова Протаса журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

