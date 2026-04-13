Трёхкратный чемпион мира высказался о причинах нестабильной игры «Вашингтона» в сезоне

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил, нужно ли нападающему Александру Овечкину продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз», и прокомментировал нестабильную игру столичного клуба в текущем сезоне.

«Давайте дождёмся конца сезона и посмотрим. Не будем сейчас прогнозы делать. Думаю, тут дело даже не в том, чтобы кому-то что-то доказать, а в желании играть в хоккей и выигрывать. Рекорды рекордами, но желание побеждать у Александра остаётся. К тому же ему немного осталось до общего рекорда по голам в НХЛ.

А если говорить про «Вашингтон», то играют они волнообразно: то неплохо, то вообще пипец. Сложно сказать, почему так. Думаю, центральная ось играет не очень стабильно, например, Макмайкл, Строум. Протас вообще начал играть только к концу чемпионата», — цитирует Терещенко «Советский спорт».

«Вашингтон» с 93 очками занимает девятое место в таблице Востока.