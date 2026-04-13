Гомоляко: в серии «Локомотива» и «Салавата Юлаева» нет никакой интриги

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о ходе серии между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» (3-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если говорить о серии Ярославля и Уфы в целом, здесь, пожалуй, интриги нет никакой. Понятно, что «Локомотив» всё равно пройдёт в полуфинал, но «Салават» очень хорошо играет дома, и, возможно, четвёртую игру в серии они могут и зацепить. Другое дело, что им было и так тяжело, а сейчас ещё Кузнецова унесли со льда на носилках. Плюс Алалыкин с Зоркиным болеют и неопределённость по Стюарту.

Во второй игре серии не играл Вязовой опять же из-за болезни. Поэтому в этом смысле уфимцам будет тяжеловато из-за этой эпидемии болезней и травм. Но отступать уже некуда, поэтому им, несмотря ни на что, надо всеми силами цепляться за следующую домашнюю игру и перевозить серию в Ярославль. В любом случае очевидно, что дальше пройдёт «Локомотив», — цитирует Гомоляко Metaratings.

