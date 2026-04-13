Лундквист назвал большую проблему возрастных игроков НХЛ, упомянув Овечкина и Кросби

Лундквист назвал большую проблему возрастных игроков НХЛ, упомянув Овечкина и Кросби
Легендарный шведский экс-голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист высказался о проблеме возрастных хоккеистов НХЛ, упомянув нападающих Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» и Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз».

«Большая проблема для игроков такого возраста, как Овечкин и Кросби — это продолжать выступление на высоком уровне всё столь же регулярно, поддерживать свою стабильность на уровне. Для этого нужно быть преданным игре по максимуму. Всё это исходит из желания выходить на лёд, из страсти к соревнованию. Без этого голода сложно выкладываться на тренировках и в каждом игровом эпизоде.

Овечкин и Кросби занимаются этим уже по 20 лет, они феноменально преданны хоккею. Это видно по тому, как они относятся к своему делу. За этим очень приятно наблюдать. Сид по-прежнему остаётся одним из самых стабильных игроков в НХЛ», — сказал Лундквист в эфире TNT.

