Вратарь Джонатан Куик проведёт свой последний матч в НХЛ после 19 сезонов в лиге

40-летний американский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик проведёт свой последний матч в НХЛ, сообщает журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х. Заключительной встречей для голкипера станет игра с «Флоридой Пантерз», которая состоится в ночь на 14 апреля.

«Джонатан Куик только что сам подтвердил. Это будет его последняя игра в НХЛ…» — написала Уокер.

Джонатан Куик дважды выигрывал Кубок Стэнли (2012, 2014) за 16 сезонов в составе «Лос-Анджелес Кингз», после чего 1 марта 2023 года был обменян в «Коламбус Блю Джекетс», а на следующий день — в «Голден Найтс», с которым также стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году. Всего в НХЛ Куик сыграл 828 матчей в регулярных чемпионатах и 92 — в плей-офф. Сезон-2025/2026 для голкипера является 19-м в лиге.