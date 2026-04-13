В «Рейнджерс» рассказали о завершении карьеры голкипером Джонатаном Куиком в НХЛ

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри высказался о завершении карьеры голкипером Джонатаном Куиком в НХЛ.

«За почти два 10-летия карьеры в Национальной хоккейной лиге Джонатан Куик стал не только самым титулованным американским голкипером всех времён, но и одним из лучших вратарей в истории хоккея.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, он заслужил высочайшее уважение товарищей по команде, тренеров и сотрудников клуба своим трудолюбием и преданностью своему делу. Джонатан — особенный человек и игрок, и вся организация «Рейнджерс» желает ему, а также его жене Джеки и троим детям — Мэдисону, Картеру и Кэшу — всего наилучшего», — цитирует Друри пресс-служба «Рейнджерс».