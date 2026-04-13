Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Рейнджерс» рассказали о завершении карьеры голкипером Джонатаном Куиком в НХЛ

В «Рейнджерс» рассказали о завершении карьеры голкипером Джонатаном Куиком в НХЛ
Комментарии

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри высказался о завершении карьеры голкипером Джонатаном Куиком в НХЛ.

«За почти два 10-летия карьеры в Национальной хоккейной лиге Джонатан Куик стал не только самым титулованным американским голкипером всех времён, но и одним из лучших вратарей в истории хоккея.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, он заслужил высочайшее уважение товарищей по команде, тренеров и сотрудников клуба своим трудолюбием и преданностью своему делу. Джонатан — особенный человек и игрок, и вся организация «Рейнджерс» желает ему, а также его жене Джеки и троим детям — Мэдисону, Картеру и Кэшу — всего наилучшего», — цитирует Друри пресс-служба «Рейнджерс».

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android