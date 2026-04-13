«Почему мы всегда причины ищем?» Сушинский — об отсутствии у Сурина голов в плей-офф

«Почему мы всегда причины ищем?» Сушинский — об отсутствии у Сурина голов в плей-офф
Чемпион мира Максим Сушинский высказался об отсутствии заброшенных шайб у форварда «Локомотива» Егора Сурина в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

— Сурин за восемь матчей плей‑офф не забросил ни одной шайбы. Это стоит связывать с нестабильностью, свойственной молодым игрокам, или есть ещё какие‑то причины?
— Почему мы всегда причины ищем? Команда выигрывает, Егор играет постоянно. Очки‑то он набирает. Да, голов нет, но ничего страшного, они придут. Забьёт в нужный момент. Понятно, молодость, это его второй плей‑офф, однако обращать на это внимания не надо, — приводит слова Сушинского «Матч ТВ».

Сурин в восьми встречах Кубка Гагарина записал на свой счёт две результативные передачи.

