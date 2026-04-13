Капризов, Хьюз, Болди и ещё пять хоккеистов пропустят ближайший матч «Миннесоты»

Несколько хоккеистов «Миннесоты Уайлд» пропустят ближайший матч команды, сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х. Напомним, «ураганы» сыграют с «Сент-Луис Блюз» в гостях в ночь на 14 апреля.

Сообщается, что отдых получили Кирилл Капризов, Куинн Хьюз, Мэтт Болди, Маркус Фолиньо, Райан Хартман, Йоэль Эрикссон Эк, Брок Фэйбер и Матс Цуккарелло.

Напомним, «Миннесота» в первом раунде Кубка Стэнли встретится с «Даллас Старз». Серия начнётся на льду «звёзд».

В данный момент «Уайлд» со 102 очками после 80 сыгранных встреч занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.