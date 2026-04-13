Вратаря «Торпедо» Костина заменили после четырёх пропущенных шайб от «Металлурга»

В эти минуты в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимает магнитогорский «Металлург». Идёт второй период, счёт — 4:1 в пользу гостей. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Металлурга». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

На 33-й минуте встречи голкипера нижегородского клуба Дениса Костина заменили после четырёх пропущенных шайб. На льду появился вратарь Дмитрий Шугаев, для которого этот выход стал дебютом за «Торпедо» в плей-офф.

Шайбы в составе «Металлурга» забросили Андрей Козлов, Никита Михайлис, Артём Минулин и Руслан Исхаков.