ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вратаря «Торпедо» Костина заменили после четырёх пропущенных шайб от «Металлурга»

В эти минуты в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимает магнитогорский «Металлург». Идёт второй период, счёт — 4:1 в пользу гостей. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Металлурга». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Alexei Kruchinin (Гераськин, Науменков) – 14:24 (5x5)     1:1 Козлов (Коротков, Джонсон) – 23:38 (5x5)     1:2 Михайлис (Пресс) – 26:36 (5x5)     1:3 Минулин (Толчинский, Барак) – 31:46 (5x5)     1:4 Исхаков (Орехов, Михайлис) – 32:26 (5x5)     2:4 Атанасов (Нарделла, Гараев) – 59:55 (5x5)    

На 33-й минуте встречи голкипера нижегородского клуба Дениса Костина заменили после четырёх пропущенных шайб. На льду появился вратарь Дмитрий Шугаев, для которого этот выход стал дебютом за «Торпедо» в плей-офф.

Шайбы в составе «Металлурга» забросили Андрей Козлов, Никита Михайлис, Артём Минулин и Руслан Исхаков.

