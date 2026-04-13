Вратаря «Торпедо» Костина заменили после четырёх пропущенных шайб от «Металлурга»
В эти минуты в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимает магнитогорский «Металлург». Идёт второй период, счёт — 4:1 в пользу гостей. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Металлурга». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Alexei Kruchinin (Гераськин, Науменков) – 14:24 (5x5) 1:1 Козлов (Коротков, Джонсон) – 23:38 (5x5) 1:2 Михайлис (Пресс) – 26:36 (5x5) 1:3 Минулин (Толчинский, Барак) – 31:46 (5x5) 1:4 Исхаков (Орехов, Михайлис) – 32:26 (5x5) 2:4 Атанасов (Нарделла, Гараев) – 59:55 (5x5)
На 33-й минуте встречи голкипера нижегородского клуба Дениса Костина заменили после четырёх пропущенных шайб. На льду появился вратарь Дмитрий Шугаев, для которого этот выход стал дебютом за «Торпедо» в плей-офф.
Шайбы в составе «Металлурга» забросили Андрей Козлов, Никита Михайлис, Артём Минулин и Руслан Исхаков.
