Главная Хоккей Новости

«С нетерпением жду игры, в последний раз». Куик — о завершении карьеры в НХЛ

«С нетерпением жду игры, в последний раз». Куик — о завершении карьеры в НХЛ
Комментарии

40-летний американский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик высказался о завершении карьеры в НХЛ.

«Конечно, мне очень повезло, что последние несколько лет я был частью этой организации и носил эту форму, но сегодня будет моя последняя игра в лиге. Знаете, я с нетерпением жду её. Мне очень повезло. Жена прилетела с детьми. Так что сегодня они будут здесь. Мои родители тоже будут здесь. Так что я с нетерпением жду этой последней игры и постараюсь одержать ещё одну победу

Мне кажется, я уже давно это понял. Из-за взлётов и падений, из-за смены сезонов не хотелось признаваться в этом даже самому себе. Ближе к концу сезона я сообщил об этом руководству, чтобы они могли всё спланировать. Я им благодарен. Они помогали мне пройти через всё это и сообщали, в каких играх я буду участвовать, чтобы я мог собрать всю семью и всё такое.С нетерпением жду сегодняшнего вечера. В последний раз», — заявил Куик на пресс-конференции.

Комментарии
