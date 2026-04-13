Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль высказался о восстановлении от травмы

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль рассказал о своём восстановлении от травмы.

«Это не то восстановление, которое можно форсировать. У меня есть шаги, которые я должен предпринять, чтобы вернуться, и я вижу хороший прогресс», — приводит слова Драйзайтля журналист Джейсон Грегор на своей странице в социальной сети Х.

Отмечается, что Драйзайтль не назвал точных сроков возвращения. Однако, скорее всего, это произойдёт во время первого раунда Кубка Стэнли.

Напомним, в середине марта «Эдмонтон» поместил Драйзайтля в долгосрочный список травмированных. На счету Леона 97 очков в 65 играх в текущем сезоне — 35 голов и 62 результативные передачи.