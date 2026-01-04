Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Металлург, результат второго матча 13 апреля 2026, счет 2:4, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Металлург» победил «Торпедо» и ведёт в серии Кубка Гагарина со счётом 3-0
Комментарии

В Нижнем Новгороде прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии – 3-0 в пользу магнитогорского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Alexei Kruchinin (Гераськин, Науменков) – 14:24 (5x5)     1:1 Козлов (Коротков, Джонсон) – 23:38 (5x5)     1:2 Михайлис (Пресс) – 26:36 (5x5)     1:3 Минулин (Толчинский, Барак) – 31:46 (5x5)     1:4 Исхаков (Орехов, Михайлис) – 32:26 (5x5)     2:4 Атанасов (Нарделла, Гараев) – 59:55 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 15-й минуте первого периода Алексей Кручинин открыл счёт в игре. В начале второго периода Андрей Козлов восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Никита Михайлис вывел гостей вперёд. В середине игры Артём Минулин сделал счёт 3:1. Менее чем через минуту Руслан Исхаков забросил четвёртую шайбу гостей в матче. В конце встречи Василий Атанасов установил окончательный счёт.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие встречи серии состоятся 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

Календарь Кубка Гагарина — 2026
Сетка Кубка Гагарина — 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android