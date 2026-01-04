«Металлург» победил «Торпедо» и ведёт в серии Кубка Гагарина со счётом 3-0

В Нижнем Новгороде прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии – 3-0 в пользу магнитогорского клуба.
На 15-й минуте первого периода Алексей Кручинин открыл счёт в игре. В начале второго периода Андрей Козлов восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Никита Михайлис вывел гостей вперёд. В середине игры Артём Минулин сделал счёт 3:1. Менее чем через минуту Руслан Исхаков забросил четвёртую шайбу гостей в матче. В конце встречи Василий Атанасов установил окончательный счёт.
Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие встречи серии состоятся 15, 17*, 19*, 21* апреля.
* — при необходимости.
- 13 апреля 2026
