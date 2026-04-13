Минское «Динамо» сняло голкипера во втором периоде, «Ак Барс» забросил в пустые ворота
В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает минское «Динамо». После второго периода счёт 4:0 в пользу казанского клуба. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Ак Барса». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

В конце второго периода гости получили большинство, и главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов заменил голкипера на шестого полевого игрока. «Ак Барс» шайбу в своей зоне перехватил, после чего Кирилл Семёнов поразил пустые ворота «Динамо», сделав счёт 4:0.

