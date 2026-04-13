Минское «Динамо» сняло голкипера во втором периоде, «Ак Барс» забросил в пустые ворота
Поделиться
В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает минское «Динамо». После второго периода счёт 4:0 в пользу казанского клуба. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Ак Барса». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5) 2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4) 3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5) 4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)
В конце второго периода гости получили большинство, и главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов заменил голкипера на шестого полевого игрока. «Ак Барс» шайбу в своей зоне перехватил, после чего Кирилл Семёнов поразил пустые ворота «Динамо», сделав счёт 4:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 13 апреля 2026
-
21:36
-
21:18
-
21:11
-
20:54
-
20:36
-
20:15
-
20:06
-
19:57
-
19:39
-
19:22
-
19:02
-
18:50
-
18:32
-
18:12
-
17:47
-
17:29
-
17:10
-
16:48
-
16:30
-
16:16
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
14:50
-
14:25
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
10:55