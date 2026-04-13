Все новости
НХЛ определила лучших игроков недели

НХЛ определила лучших игроков недели
Шведский вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Антон Форсберг признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ. Голкипер помог команде одержать три победы в трёх встречах. Процент отражённых бросков Форсберга составил 96,4. В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0) швед оформил 11-й «сухой» матч в карьере.

Второй звездой стал шведский вратарь Линус Улльмарк из «Оттавы Сенаторз». Голкипер одержал победы во всех трёх встречах, отразил 96,1% бросков и один раз сыграл «на ноль».

Третьей звездой недели признан американский форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, который в трёх матчах набрал 8 (4+4) очков.

Материалы по теме
Капризов, Хьюз, Болди и ещё пять хоккеистов пропустят ближайший матч «Миннесоты»
