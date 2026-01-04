«Ак Барс» находится в шаге от полуфинала Кубка Гагарина, одолев дома минское «Динамо»

В Казани прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии – 3-0 в пользу казанского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 15-й минуте первого периода Александр Барабанов открыл счёт в игре. На седьмой минуте второго периода Дмитрий Яшкин удвоил преимущество хозяев. В конце периода Никита Лямкин и Кирилл Семёнов довели счёт до крупного.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.