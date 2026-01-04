Ак Барс — Динамо Мн, результат третьего матча 13 апреля 2026, счет 4:0, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» находится в шаге от полуфинала Кубка Гагарина, одолев дома минское «Динамо»
В Казани прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии – 3-0 в пользу казанского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 15-й минуте первого периода Александр Барабанов открыл счёт в игре. На седьмой минуте второго периода Дмитрий Яшкин удвоил преимущество хозяев. В конце периода Никита Лямкин и Кирилл Семёнов довели счёт до крупного.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина - 2026
