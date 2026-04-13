Во всех сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 счёт 3-0

Сегодня, 13 апреля, завершился игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги, в котором было сыграно две встречи.

В Нижнем Новгороде «Торпедо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург» и проиграло со счётом 2:4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Alexei Kruchinin (Гераськин, Науменков) – 14:24 (5x5)     1:1 Козлов (Коротков, Джонсон) – 23:38 (5x5)     1:2 Михайлис (Пресс) – 26:36 (5x5)     1:3 Минулин (Толчинский, Барак) – 31:46 (5x5)     1:4 Исхаков (Орехов, Михайлис) – 32:26 (5x5)     2:4 Атанасов (Нарделла, Гараев) – 59:55 (5x5)    

В Казани местный «Ак Барс» принимал на своём льду минское «Динамо» и победил всухую со счётом 4:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

Напомним, ранее «Локомотив» в гостях победил «Салават Юлаев» со счётом 3:2, а «Авангард» одолел в Москве ЦСКА со счётом 3:2 ОТ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Дроздов) – 02:38 (5x5)     1:1 Фьоре (Блажиевский, Маклауд) – 16:12 (5x5)     1:2 Гуляев (Окулов, Фьоре) – 28:01 (5x5)     2:2 Рой (Полтапов, Охотюк) – 31:53 (5x5)     2:3 Окулов (Гуляев) – 75:34 (5x5)    

Таким образом, во всех сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 счёт 3-0. Уже завтра, 14 апреля, первыми полуфиналистами турнира могут стать «Локомотив» и «Авангард».

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина — 2026
Материалы по теме
Четвертьфинал Кубка Гагарина идёт на рекорд по скуке. Почему так выходит?
