Во всех сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 счёт 3-0

Сегодня, 13 апреля, завершился игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги, в котором было сыграно две встречи.

В Нижнем Новгороде «Торпедо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург» и проиграло со счётом 2:4.

В Казани местный «Ак Барс» принимал на своём льду минское «Динамо» и победил всухую со счётом 4:0.

Напомним, ранее «Локомотив» в гостях победил «Салават Юлаев» со счётом 3:2, а «Авангард» одолел в Москве ЦСКА со счётом 3:2 ОТ.

Таким образом, во всех сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 счёт 3-0. Уже завтра, 14 апреля, первыми полуфиналистами турнира могут стать «Локомотив» и «Авангард».