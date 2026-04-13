Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете

Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский — главный претендент на «Везина Трофи» по версии ESPN, Сорокин — в тройке

Комментарии

Североамериканский сайт ESPN составил список претендентов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Сайт провёл анонимный опрос среди представителей ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. Больше всего голосов досталось российскому голкиперу Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 43%. В тройку также вошли Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») с 33% и Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз») с 14%.

Напомним, ранее ESPN назвал российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи». В тройку вошли Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

Материалы по теме
Никита Кучеров — главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN к концу регулярки НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android