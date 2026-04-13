Василевский — главный претендент на «Везина Трофи» по версии ESPN, Сорокин — в тройке

Североамериканский сайт ESPN составил список претендентов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Сайт провёл анонимный опрос среди представителей ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. Больше всего голосов досталось российскому голкиперу Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 43%. В тройку также вошли Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») с 33% и Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз») с 14%.

Напомним, ранее ESPN назвал российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи». В тройку вошли Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».