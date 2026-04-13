Квартальнов: мне стыдно за «Динамо», мой первый плей-офф, где такая бесхарактерность
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о третьем поражении в серии плей-офф с «Ак Барсом» (0:4, 0-3).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5) 2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4) 3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5) 4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)
«Проиграли можно сказать по всем статьям, немножко было даже стыдно за команду. Кто-то должен был брать на себя игру, ребята с первого звена были немного не свои, а другие не поддержали – здесь мне нечего добавлять.
Я не понимаю, как так может профессиональный хоккеист, у них у всех фамилии на майках, мы идём поступательно вверх… Не хочется говорить, что время не наше, но пока вот так. Мне нечего вообще сказать, может, ещё круче скажу, это мой первый плей-офф, где такая бесхарактерность. Нельзя так играть ни в хоккей, ни даже в шахматы», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
