Хоккей Новости

Квартальнов: всегда есть вина тренера, я не собираюсь здесь на кого-то вешать

Квартальнов: всегда есть вина тренера, я не собираюсь здесь на кого-то вешать
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения в матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (0:4, 0-3) ответил на вопрос о дальнейших действиях белорусского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

«Всегда есть вина тренера. Я не собираюсь здесь на кого-то вешать, получается так, что не можем, не смогли. Тут не слышат, не видят, наверное, и не могут. Кто-то не может, кто-то не хочет, кто-то спит.

Что делать? Ответ очень простой, нужно взять себя в руки и начинать работать. Мы сейчас можем всё что угодно говорить, но есть борьба один в один, всё начинается с простых вещей, нужно выиграть единоборства, и с этого всё пойдёт», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Квартальнов: мне стыдно за «Динамо», мой первый плей-офф, где такая бесхарактерность
