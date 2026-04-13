Квартальнов: всегда есть вина тренера, я не собираюсь здесь на кого-то вешать

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения в матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (0:4, 0-3) ответил на вопрос о дальнейших действиях белорусского клуба.

«Всегда есть вина тренера. Я не собираюсь здесь на кого-то вешать, получается так, что не можем, не смогли. Тут не слышат, не видят, наверное, и не могут. Кто-то не может, кто-то не хочет, кто-то спит.

Что делать? Ответ очень простой, нужно взять себя в руки и начинать работать. Мы сейчас можем всё что угодно говорить, но есть борьба один в один, всё начинается с простых вещей, нужно выиграть единоборства, и с этого всё пойдёт», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.