«Характер надо проявлять!» Дмитрий Квартальнов — об игре минского «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения в матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (0:4, 0-3) рассказал, в чём нужно добавить белорусской команде.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5) 2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4) 3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5) 4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)
«Без характера в хоккее делать нехер. Характер надо проявлять! Помню, работали с Никитиным, он рассказывал такую вещь. Помните, в «Витязе» были тафгаи, драчуны? Он такую вещь рассказал: драка шла, мальчишка, не помню фамилию, не испугался, перелез через борт и пошёл драться.
Такая вещь должна быть… Мы должны показывать характер. Это хоккей. Печально, к сожалению. А другие все моменты – они уже уходят на второй план», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
