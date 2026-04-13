«Характер надо проявлять!» Дмитрий Квартальнов — об игре минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения в матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (0:4, 0-3) рассказал, в чём нужно добавить белорусской команде.

«Без характера в хоккее делать нехер. Характер надо проявлять! Помню, работали с Никитиным, он рассказывал такую вещь. Помните, в «Витязе» были тафгаи, драчуны? Он такую вещь рассказал: драка шла, мальчишка, не помню фамилию, не испугался, перелез через борт и пошёл драться.

Такая вещь должна быть… Мы должны показывать характер. Это хоккей. Печально, к сожалению. А другие все моменты – они уже уходят на второй план», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.