«Ложку дёгтя в конце получили, так что всё нормально». Разин — о победе над «Торпедо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победной игре с «Торпедо» (4:2, 3-0) в серии Кубка Гагарина — 2026.

— Третья игра, первая домашняя для команды, которая ниже в посеве, очень важна. Но и для нас она важна, рады, что победили. Здесь хорошая обстановка, хорошие болельщики, акустика, ужасная для нас и хорошая для «Торпедо». Рад, что всё преодолели. Хороший отрезок во втором периоде предрешил матч. Жалко, что пропустили второй гол. Ложку дёгтя в конце получили, так что всё нормально.

— Второй гол «Торпедо», неужто он может стать настолько критичным для вас, как вы сказали?

— А как я высказался?

— Что это ложка дёгтя.

— А почему сразу критично? Ну, пропустили и пропустили. Не понравилось не то, что «Торпедо» забило, а до этого момент не понравился в нашем исполнении, и это не промах Короткова в пустые ворота. Надо было доиграть уверенно, тем более моменты были, когда мы владели шайбой.

— Насколько была установка бросать по пустым воротам? «Северсталь» в прошлой серии этого не делала, и «Торпедо» совершило камбэк.

— Ну мы сегодня бросили по пустым воротам, не попали и получили второй гол. Коротков тоже был в зоне, не попал по пустым. Установки бросать или не бросать по пустым воротам нет. Шайба у хоккеиста, он решает, что с ней делать.

— Вы сказали, что ужасная акустика, это игроки не слышат тренеров?

— В старых дворцах потолки ниже, и, когда народ начинает пускать шумовую волну, эта волна тебя гонит, у хозяев появляется второе дыхание, жабры раскрываются. Я сам играл, это было заметно в Новосибирске, там ноги вставали у одной команды, а у хозяйской бежали, когда волна гонит. Это влияет положительно на команду хозяев. А докричаться действительно тяжело, сам себя не слышишь, не то что ребятам сказать. Иногда ждёшь музыкальную паузу, потом начинаешь говорить, а здесь практически никогда не слышно.

— Игра в неравных составах странная в этой серии, большинство у обеих команд не получается. С чем вы это связываете?

— Действительно. Про «Торпедо» ничего не могу сказать, могу похвалить только наши бригады меньшинства. А что в большинстве так плохо играем, надо подработать этот компонент.

— Показалось, что осторожно зашли в игру, или так игра сложилась?

— Не скажу, что осторожно. У нас были моменты, просто этот плохой отрезок в виде большинства дал глоток воздуха торпедовцам. Да, «Торпедо» сделало определённое изменение тактическое в одной из зон, мы этот момент перед третьим периодом подсказали.

— Не слишком легко для вас складывается серия, не скажется ли это потом на длинной дистанции?

— Почему легко? Все игры напряжённые. Во второй игре тоже были моменты, когда «Торпедо» могло переломить. Мы думаем только о следующей игре.

— Ощущение, что «Металлург» может добавить ещё, но это невключение на полную может сказаться так, что потом и не включитесь, когда потребуется?

— Я не могу ответить на абстрактное «что будет» как-то конкретно. Чем быстрее мы пройдём этот этап, тем больше времени будет на подготовку к следующему. И перерыв, если будет, будет только на пользу.

— Вы говорили, что «Металлург» и «Торпедо» — команды разного уровня и бюджета. Означает ли это, что команды без максимального бюджета не могут претендовать на самые высокие места?

— Да почему, всё в руках команды. Просто есть действительно, если брать средний уровень защитников, у нас немного повыше, потехничнее, поопытнее. В нападении так же, но в хоккей играют не фамилии, а люди. Всё в руках людей, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.