Разин рассказал историю про ХК «Саратов» и корпоратив с водителем Газели

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победной игры с «Торпедо» (4:2, 3-0) в серии Кубка Гагарина — 2026 рассказал историю, которая произошла во время его работы в ХК «Саратов».

— В прошлый раз здесь вы много говорили про антихоккей и антихоккеиста в составе «Торпедо». Не было опасений, что «Торпедо» сегодня может начать идти кость в кость?

— Хорошо, что ещё про администратора не спросили. Сразу отвечу – у вас работа такая, копать, находить заголовки. Как бы помягче сказать. Я человека, наоборот, похвалил. Работая с Исаковым в Саратове, я не знал вообще ни такого хоккеиста, ни тренера. Он у нас в команде работал администратором, и я поражаюсь его карьере от администратора, через все ступеньки. В Саратове всего шесть человек было работников в клубе, включая тренерский штаб, с нами новогодний корпоратив отмечал водитель «Газели». То есть вы представляете.

Исаков там был и начальник команды, и администратор, я не знал конкретно его должность и, наоборот, сказал, что Алексей молодец, что он добрался с такой низкой стартовой позиции до тренера КХЛ. И я считаю его очень успешным тренером, он с командой с таким бюджетом попал как минимум в восьмёрку лучших команд КХЛ. А мне сейчас летят стрелы в спину, что я назвал его администратором. А я назвал его успешным тренером, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.