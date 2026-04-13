Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Разин рассказал историю про ХК «Саратов» и корпоратив с водителем Газели

Разин рассказал историю про ХК «Саратов» и корпоратив с водителем Газели
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победной игры с «Торпедо» (4:2, 3-0) в серии Кубка Гагарина — 2026 рассказал историю, которая произошла во время его работы в ХК «Саратов».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Alexei Kruchinin (Гераськин, Науменков) – 14:24 (5x5)     1:1 Козлов (Коротков, Джонсон) – 23:38 (5x5)     1:2 Михайлис (Пресс) – 26:36 (5x5)     1:3 Минулин (Толчинский, Барак) – 31:46 (5x5)     1:4 Исхаков (Орехов, Михайлис) – 32:26 (5x5)     2:4 Атанасов (Нарделла, Гараев) – 59:55 (5x5)    

— В прошлый раз здесь вы много говорили про антихоккей и антихоккеиста в составе «Торпедо». Не было опасений, что «Торпедо» сегодня может начать идти кость в кость?
— Хорошо, что ещё про администратора не спросили. Сразу отвечу – у вас работа такая, копать, находить заголовки. Как бы помягче сказать. Я человека, наоборот, похвалил. Работая с Исаковым в Саратове, я не знал вообще ни такого хоккеиста, ни тренера. Он у нас в команде работал администратором, и я поражаюсь его карьере от администратора, через все ступеньки. В Саратове всего шесть человек было работников в клубе, включая тренерский штаб, с нами новогодний корпоратив отмечал водитель «Газели». То есть вы представляете.

Исаков там был и начальник команды, и администратор, я не знал конкретно его должность и, наоборот, сказал, что Алексей молодец, что он добрался с такой низкой стартовой позиции до тренера КХЛ. И я считаю его очень успешным тренером, он с командой с таким бюджетом попал как минимум в восьмёрку лучших команд КХЛ. А мне сейчас летят стрелы в спину, что я назвал его администратором. А я назвал его успешным тренером, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Комментарии
