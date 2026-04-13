Разин: если Бойков не будет играть в ММА, зауважаю его. Сегодня он не был замечен в грязи

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победной игры с «Торпедо» (4:2, 3-0) в серии Кубка Гагарина — 2026 высказался о стиле игры защитника нижегородского клуба Сергея Бойкова.

«Про лёд так же, если я назвал его словом, которым назвал, то он действительно таким был. Но это для обеих команд. На таком льду играть травмоопасно, и когда такой хоккеист, как Бойков… Он и в «Динамо» себя проявлял как антихоккеист. С него началось правило, когда судьи стали смотреть, заезжают ли игроки на разминке за красную линию. Потому что он просто из ничего драку на разминке устроил.

Вот этот шлейф за ним идёт давно. Если он перестроится и будет действительно играть в хоккей, а не в ММА, я его зауважаю как хоккеиста. Сегодня он не был замечен в грязи, что будет завтра – посмотрим», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.