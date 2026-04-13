Разин: я много штрафов заплатил. Иногда думаешь, лучше сказать «муму» и уйти. Но не могу

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победной игры с «Торпедо» (4:2, 3-0) в серии Кубка Гагарина — 2026 высказался о своих пресс-конференциях.

— Вы всегда даёте развёрнутые пресс-конференции…

— Я за это и плачу. Иногда говорю не о конкретном судействе, а вообще, и прилетает 300 тысяч. Иногда думаешь – нафиг! Лучше прийти, сказать «муму» и уйти. Для меня же лучше будет.

— Это потому, что серии складываются уверенно, или вы всегда будете обстоятельно отвечать на вопросы?

— Я сколько уже в КХЛ работаю, я всегда такой был. Меня всегда по рукам били, я уже много штрафов заплатил. Иногда хочется закрыться, но я не могу. Вот такой я человек. Я так и в «Северстали» разговаривал, и в «Автомобилисте», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.