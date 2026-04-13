Гатиятулин прокомментировал третью победу в серии с минским «Динамо»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победный матч с минским «Динамо» (4:0, 3-0) в плей-офф КХЛ.

«Хорошая командная победа, важно было с первых минут играть уверенно, выигрывать единоборства, показывать характер. За счёт хорошего движения создавали моменты. Это плей-офф, один из определяющих моментов – это характер. Важно было с первых смен показать характер, ребята это делали, в принципе, у нас сегодня многое получалось.

Играют две команды, матч был напряжённый, никто не хотел уступать, где-то эмоции перехлёстывали, мы обсуждали, что важно было не переходить черту, ребята – молодцы, сыграли правильно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.