Гатиятулин прокомментировал третью победу в серии с минским «Динамо»

Гатиятулин прокомментировал третью победу в серии с минским «Динамо»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победный матч с минским «Динамо» (4:0, 3-0) в плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

«Хорошая командная победа, важно было с первых минут играть уверенно, выигрывать единоборства, показывать характер. За счёт хорошего движения создавали моменты. Это плей-офф, один из определяющих моментов – это характер. Важно было с первых смен показать характер, ребята это делали, в принципе, у нас сегодня многое получалось.

Играют две команды, матч был напряжённый, никто не хотел уступать, где-то эмоции перехлёстывали, мы обсуждали, что важно было не переходить черту, ребята – молодцы, сыграли правильно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» находится в шаге от полуфинала Кубка Гагарина, одолев дома минское «Динамо»
