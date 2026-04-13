Гатиятулин прокомментировал третью победу в серии с минским «Динамо»
Поделиться
Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победный матч с минским «Динамо» (4:0, 3-0) в плей-офф КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5) 2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4) 3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5) 4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)
«Хорошая командная победа, важно было с первых минут играть уверенно, выигрывать единоборства, показывать характер. За счёт хорошего движения создавали моменты. Это плей-офф, один из определяющих моментов – это характер. Важно было с первых смен показать характер, ребята это делали, в принципе, у нас сегодня многое получалось.
Играют две команды, матч был напряжённый, никто не хотел уступать, где-то эмоции перехлёстывали, мы обсуждали, что важно было не переходить черту, ребята – молодцы, сыграли правильно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Комментарии
- 13 апреля 2026
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:29
-
22:23
-
22:20
-
22:18
-
22:00
-
21:53
-
21:36
-
21:18
-
21:11
-
20:54
-
20:36
-
20:15
-
20:06
-
19:57
-
19:39
-
19:22
-
19:02
-
18:50
-
18:32
-
18:12
-
17:47
-
17:29
-
17:10
-
16:48