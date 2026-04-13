Гатиятулин — о поражении от московского «Динамо»: призраков прошлого сезона у нас нет

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победного матча с минским «Динамо» (4:0, 3-0) в плей-офф КХЛ вспомнил ход прошлогодней серии Кубка Гагарина с московским «Динамо», где клуб вёл со счётом 2-0, но проиграл 2-4.

«Двигаемся от игры к игре, важно было правильно восстанавливаться, но мы готовы к любому сценарию. Призраков прошлого сезона у нас нет, прошлогоднюю серию уже не раз обсудили.

Каждый матч – это новый вызов, важно не только то, что было позавчера, но и что было раньше. Готовимся шаг за шагом, обсуждаем все моменты. Разбирали соперника и понимали, что у них одна из сильнейших атак в лиге и нужно вовремя переключаться. Пока получается», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.