Главный тренер «Торпедо» Исаков высказался о поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4, 0-3) в серии Кубка Гагарина.

— Претензий к парням по самоотдаче нет, уступаем в деталях. Будем их корректировать и стараться сделать всё, чтобы серия продолжалась.

— Что случилось во втором периоде?

— Это игровые моменты, которые не реализовали. У нас была масса моментов, чтобы забить, было удаление, которое могли реализовывать.

— Почему решили заменить Костина после четвёртой шайбы, а не раньше?

— Мы по сезону редко меняли вратарей. У нас чёткое понимание, кто первый номер, поэтому давали бороться до конца, верили, что команда может зацепиться за матч.

— Остаётся ли положительным моментом шайба Атанасова как мостик к следующей игре?

— Это такие избитые слова, что выиграли третий период, сделали хороший посыл на следующий матч. Но даже этого мало, надо проявлять немного другие качества, чтобы послезавтра победить.

— Стоит ли ждать изменений в составе на четвёртый матч?

— Пока не могу ответить.

— 0:4 во втором периоде – это фактор второго периода или не было связано с дальней лавкой?

— Это не были наложения в длинных сменах. Это контратака, позиционная оборона, ошибка. Бывают такие моменты, которые можно назвать чередой ошибок, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.