Главный тренер «Торпедо» Исаков высказался о поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4, 0-3) в серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Alexei Kruchinin (Гераськин, Науменков) – 14:24 (5x5)     1:1 Козлов (Коротков, Джонсон) – 23:38 (5x5)     1:2 Михайлис (Пресс) – 26:36 (5x5)     1:3 Минулин (Толчинский, Барак) – 31:46 (5x5)     1:4 Исхаков (Орехов, Михайлис) – 32:26 (5x5)     2:4 Атанасов (Нарделла, Гараев) – 59:55 (5x5)    

— Претензий к парням по самоотдаче нет, уступаем в деталях. Будем их корректировать и стараться сделать всё, чтобы серия продолжалась.

— Что случилось во втором периоде?
— Это игровые моменты, которые не реализовали. У нас была масса моментов, чтобы забить, было удаление, которое могли реализовывать.

— Почему решили заменить Костина после четвёртой шайбы, а не раньше?
— Мы по сезону редко меняли вратарей. У нас чёткое понимание, кто первый номер, поэтому давали бороться до конца, верили, что команда может зацепиться за матч.

— Остаётся ли положительным моментом шайба Атанасова как мостик к следующей игре?
— Это такие избитые слова, что выиграли третий период, сделали хороший посыл на следующий матч. Но даже этого мало, надо проявлять немного другие качества, чтобы послезавтра победить.

— Стоит ли ждать изменений в составе на четвёртый матч?
— Пока не могу ответить.

— 0:4 во втором периоде – это фактор второго периода или не было связано с дальней лавкой?
— Это не были наложения в длинных сменах. Это контратака, позиционная оборона, ошибка. Бывают такие моменты, которые можно назвать чередой ошибок, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

