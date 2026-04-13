Исаков — об отсутствии стычек с «Металлургом»: значит, будут

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков после поражения от «Металлурга» (2:4, 0-3) в серии Кубка Гагарина высказался об отсутствии стычек в матчах.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Alexei Kruchinin (Гераськин, Науменков) – 14:24 (5x5)     1:1 Козлов (Коротков, Джонсон) – 23:38 (5x5)     1:2 Михайлис (Пресс) – 26:36 (5x5)     1:3 Минулин (Толчинский, Барак) – 31:46 (5x5)     1:4 Исхаков (Орехов, Михайлис) – 32:26 (5x5)     2:4 Атанасов (Нарделла, Гараев) – 59:55 (5x5)    

— Кажется, что «Металлург» тактически переигрывает «Торпедо», их задумки проходят, а «Торпедо» иногда чуть задумывается или принимает решения, которые «Металлург» читает.
— Думаю, это кажется.

— Тогда в чём дело, когда идут неточные передачи? Это технический или тактический момент?
— Думаю, здесь местами и то и то, вопрос, что преобладает. Где-то именно в передачах очень много брака, хочется его сделать меньше. Есть конкретные ситуации, где мы должны добавить в качестве игры с шайбой.

— Ровное распределение игрового времени – это желание поддерживать темп?
— «Металлург» задаёт очень высокий темп. Мы понимаем прекрасно, что только свежие игроки могут давать то, что мы хотим.

— Во всех четырёх встречах «Металлург» забивает четыре, побеждает уверенно. Стоит ли их чем-то удивлять или надо стараться дожимать своей игрой?
— Мы каждый матч выходим, чтобы победить и чем-то удивить соперника. Но то, что планируется, не получается, поэтому будем думать над составом, над планом на следующий матч. Предстоит много мозгового штурма для тренерского штаба.

— Почему в этой серии нет стычек, плей-оффной борьбы?
— Нет, значит, будут. Появятся, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

