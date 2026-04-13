Гатиятулин — об Арефьеве: Максим заслужил место в составе своей работой

Гатиятулин — об Арефьеве: Максим заслужил место в составе своей работой
Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победного матча с минским «Динамо» (4:0, 3-0) оценил игру голкипера казанского клуба Максима Арефьева.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

«Мы внимательно подходим к состоянию вратарской линии, Максим показал, что мы можем на него рассчитывать, правильно распределять нагрузку, показывал своей игрой, что прибавляет от матча к матчу, и заслужил место в составе своей работой.

Что касается Альберта Яруллина, Константина Лучевникова и других ребят, то принципы определения состава я озвучивал не раз, вы их знаете. У нас все в обойме, будем смотреть по ситуации и разбирать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

