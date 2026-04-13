Гатиятулин — об Арефьеве: Максим заслужил место в составе своей работой

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победного матча с минским «Динамо» (4:0, 3-0) оценил игру голкипера казанского клуба Максима Арефьева.

«Мы внимательно подходим к состоянию вратарской линии, Максим показал, что мы можем на него рассчитывать, правильно распределять нагрузку, показывал своей игрой, что прибавляет от матча к матчу, и заслужил место в составе своей работой.

Что касается Альберта Яруллина, Константина Лучевникова и других ребят, то принципы определения состава я озвучивал не раз, вы их знаете. У нас все в обойме, будем смотреть по ситуации и разбирать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.