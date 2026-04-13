Яшкин: все пластаются и блокируют, вратари надёжно играют — в этом залог успеха

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал победный матч с минским «Динамо» (4:0, 3-0) в плей-офф КХЛ.

– 3-0 в серии, верите вообще в происходящее?

– А чего не верить-то?

– Наверняка слышали про разговоры экспертов, что Минск легко вас пройдёт.

– Не слышал такого.

– За счёт чего удаётся показывать такую уверенную игру от матча к матчу?

– Ребята работают, все пластаются и блокируют, вратари надёжно играют, находим свои моментики. В этом залог успеха, – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.