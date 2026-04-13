Яшкин: все пластаются и блокируют, вратари надёжно играют — в этом залог успеха

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал победный матч с минским «Динамо» (4:0, 3-0) в плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

– 3-0 в серии, верите вообще в происходящее?
– А чего не верить-то?

– Наверняка слышали про разговоры экспертов, что Минск легко вас пройдёт.
– Не слышал такого.

– За счёт чего удаётся показывать такую уверенную игру от матча к матчу?
– Ребята работают, все пластаются и блокируют, вратари надёжно играют, находим свои моментики. В этом залог успеха, – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

