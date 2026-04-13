Яшкин поблагодарил соперника за заброшенную рикошетом от его конька шайбу

Яшкин поблагодарил соперника за заброшенную рикошетом от его конька шайбу
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о своей шайбе в игре с минским «Динамо» (4:0, 3-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

– Забавный гол с вашим участием получился, расскажите про него.
– Митчелл Миллер хорошо отдал, меня накрыл игрок, бросок не получился. По-моему, от конька соперника залетело, он молодец.

– Есть ощущение, что вся команда в огне и драйве? И как это сохранить?
– Надо держать фокус и настрой, по-другому никак. Все игры тут непростые, надо всё равно работать, тратим много сил.

– Говорят, что четвёртая победа в серии – самая сложная.
– Да, это так. Следующая игра через день, посмотрим, – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
