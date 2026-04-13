Яшкин поблагодарил соперника за заброшенную рикошетом от его конька шайбу

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о своей шайбе в игре с минским «Динамо» (4:0, 3-0).

– Забавный гол с вашим участием получился, расскажите про него.

– Митчелл Миллер хорошо отдал, меня накрыл игрок, бросок не получился. По-моему, от конька соперника залетело, он молодец.

– Есть ощущение, что вся команда в огне и драйве? И как это сохранить?

– Надо держать фокус и настрой, по-другому никак. Все игры тут непростые, надо всё равно работать, тратим много сил.

– Говорят, что четвёртая победа в серии – самая сложная.

– Да, это так. Следующая игра через день, посмотрим, – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

