Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Арефьев: важно, чтобы оба вратаря были готовы, Билялову где-то надо отдохнуть

Комментарии

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев оценил победный матч с минским «Динамо» (4:0, 3-0) в плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

«Не скажу, что «сухарь» в плей-офф – это особенный момент для меня, но очень хороший. Важный жизненный опыт, тем более вот в этих первых играх. Они даются тяжело, но главное – войти и почувствовать. Считаю, что сегодня всё хорошо получилось, «на ноль» сыграл, а пацаны забросили четыре шайбы, красавцы.

Важно, чтобы оба вратаря были готовы. Тимуру Билялову где-то надо отдохнуть, чтобы больше сил было на следующие матчи, меня держать в тонусе. Это игровые моменты, всё нормально. Нельзя терять концентрацию никогда и нигде, ни в игре, ни в жизни. Всегда нужно быть готовым к рывку, послезавтра надо его сделать и закрывать эту серию.

Мы постоянно смотрим видео и обсуждаем тактику, какие-то изменения происходят перед каждой игрой. Сегодня очень хорошо получилось сыграть в защите, с подката, особо ничего не давали делать. Во втором периоде всё закрыли, бросков даже у соперника не было. В третьем периоде понятно, что играли позиционно в защите, старались ловить на себя», – передаёт слова Арефьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android