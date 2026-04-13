Арефьев: важно, чтобы оба вратаря были готовы, Билялову где-то надо отдохнуть

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев оценил победный матч с минским «Динамо» (4:0, 3-0) в плей-офф КХЛ.

«Не скажу, что «сухарь» в плей-офф – это особенный момент для меня, но очень хороший. Важный жизненный опыт, тем более вот в этих первых играх. Они даются тяжело, но главное – войти и почувствовать. Считаю, что сегодня всё хорошо получилось, «на ноль» сыграл, а пацаны забросили четыре шайбы, красавцы.

Важно, чтобы оба вратаря были готовы. Тимуру Билялову где-то надо отдохнуть, чтобы больше сил было на следующие матчи, меня держать в тонусе. Это игровые моменты, всё нормально. Нельзя терять концентрацию никогда и нигде, ни в игре, ни в жизни. Всегда нужно быть готовым к рывку, послезавтра надо его сделать и закрывать эту серию.

Мы постоянно смотрим видео и обсуждаем тактику, какие-то изменения происходят перед каждой игрой. Сегодня очень хорошо получилось сыграть в защите, с подката, особо ничего не давали делать. Во втором периоде всё закрыли, бросков даже у соперника не было. В третьем периоде понятно, что играли позиционно в защите, старались ловить на себя», – передаёт слова Арефьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.