Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сотишвили — о стыде Квартальнова: надо, чтобы у нас что-то ёкнуло после таких слов

Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Даниил Сотишвили после поражения в матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (0:4, 0-3) высказался о словах главного тренера белорусского клуба Дмитрия Квартальнова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

«Мы выходим и играем в плей-офф, тут две сильные команды, нельзя говорить о том, кто был фаворитом. Что касается физики, мы нормально себя чувствуем. Надо просто идти и отдаваться в каждой смене, отдаваться игре.

Невезение? Значит, надо заслужить где-то везение. Недовольство Квартальнова нашим характером? Ему за нас стыдно? Надо, значит, чтобы у нас что-то ёкнуло после таких слов от тренера, и перебороть это всё», – передаёт слова Сотишвили корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Квартальнов: мне стыдно за «Динамо», мой первый плей-офф, где такая бесхарактерность
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android