Сотишвили — о стыде Квартальнова: надо, чтобы у нас что-то ёкнуло после таких слов

Нападающий минского «Динамо» Даниил Сотишвили после поражения в матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (0:4, 0-3) высказался о словах главного тренера белорусского клуба Дмитрия Квартальнова.

«Мы выходим и играем в плей-офф, тут две сильные команды, нельзя говорить о том, кто был фаворитом. Что касается физики, мы нормально себя чувствуем. Надо просто идти и отдаваться в каждой смене, отдаваться игре.

Невезение? Значит, надо заслужить где-то везение. Недовольство Квартальнова нашим характером? Ему за нас стыдно? Надо, значит, чтобы у нас что-то ёкнуло после таких слов от тренера, и перебороть это всё», – передаёт слова Сотишвили корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.