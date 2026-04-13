Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Внутри себя, слева — должно сжаться и раскрыться». Галиев — об игре минского «Динамо»

Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев высказался о поражении в матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (0:4, 0-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

«Складывается ощущение, что «Ак Барс» начинает быстрее, агрессивнее. То, как нам удавалось активно начинать с московским «Динамо» в первом раунде, теперь зеркально перевернулось. Нельзя опускать руки, надо биться. Не знаю, какая установка будет на следующий матч: активно сыграть или не активно. Вроде бы стараемся, но всё выливается в пустую землю. Московское «Динамо» играло иначе, чем «Ак Барс».

Казанцы нас давят, у них хорошее построение в средней зоне. Мы не можем пройти её на скорости, как проходили в сезоне. Делаем подставление, а второй игрок оказывается стоячим. Из-за этого мы играем без шайбы, тратим силы, чтобы отобрать её, а «Ак Барс» играет правильно. Ни о какой усталости не может быть и речи, наши скорости не связаны с физической подготовкой. В первом раунде нам не приходилось догонять в счёте, с другой стороны, в прошлом матче был овертайм. Куда-то у нас всё делось. Квартальнов говорил в раздевалке про характер. Соперник нас перебивает — такой был его посыл.

Сможем ли отыграться с 0-3 в серии? Внутри себя, где слева — должно сжаться и раскрыться. Это спорт, здесь всё возможно. Дмитрий Вячеславович проигрывал с 3-0. Наверняка он хочет побывать с другой стороны. Мы сдались? Точно нет. Печальная ситуация, но из якобы пустого тюбика пасты можно всегда выдавить ещё», — цитирует Галиева Sport24.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android