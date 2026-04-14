Тренер «Вашингтона» оценил шансы команды выйти в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о шансах команды попасть в плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

«Шансы на попадание в плей-офф, как говорится, есть. Шансы невелики, но мы не собирались сдаваться и терять их. Мы будем продолжать бороться за два очка каждый вечер и выкладываться на льду на все сто», — приводит слова Карбери официальный сайт клуба.

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 93 очка. От зоны плей-офф команду отделяет одно очко. В заключительном матче регулярного чемпионата команда встретится с «Коламбус Блю Джекетс».