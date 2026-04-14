Строум — о шансах «Вашингтона» выйти в плей-офф: сейчас уже ничего не можем сделать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о шансах команды выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Очевидно, в понедельник будем просто следить за таблицей и смотреть, что произойдёт. Сейчас мы уже ничего не можем сделать, остаётся ехать в Коламбус и попытаться взять два очка. Надеемся, что в понедельник всё сложится удачно — это всё, на чём мы можем сосредоточиться», — приводит слова Строума официальный сайт столичного клуба.

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 93 очка. От зоны плей-офф команду отделяет одно очко. В заключительном матче регулярного чемпионата команда встретится с «Коламбус Блю Джекетс».