Гол Мичкова помог «Филадельфии» переиграть «Каролину» и гарантировать место в плей-офф

В ночь с 13 на 14 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» (Филадельфия, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

В составе хозяев голами отличились американский нападающий Тревор Зеграс и российский форвард Матвей Мичков (но не реализовал буллит в серии). У гостей голами отметились Брэдли Надо и Николай Элерс (1+1). Российский защитник Александр Никишин очков в матче не набрал, а также не реализовал решающий буллит.

«Филадельфия» занимает восьмое место Восточной конференции, имея в активе 96 очков. «Каролина» после победы осталась на первой строчке Востока с 111 очками. До конца регулярки командам осталось провести по одной встрече.