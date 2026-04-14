Филадельфия Флайерз — Каролина Харрикейнз, результат матча 14 апреля 2026, счёт 3:2 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Мичкова помог «Филадельфии» переиграть «Каролину» и гарантировать место в плей-офф
В ночь с 13 на 14 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» (Филадельфия, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Надо (Элерс, Уокер) – 08:41     0:2 Элерс (Стэнковен, Блейк) – 15:30 (pp)     1:2 Мичков (Барки, Кейтс) – 27:57     2:2 Зеграс (Мартон, Фёрстер) – 30:30 (pp)     3:2 Фёрстер – 65:00    

В составе хозяев голами отличились американский нападающий Тревор Зеграс и российский форвард Матвей Мичков (но не реализовал буллит в серии). У гостей голами отметились Брэдли Надо и Николай Элерс (1+1). Российский защитник Александр Никишин очков в матче не набрал, а также не реализовал решающий буллит.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Филадельфия» занимает восьмое место Восточной конференции, имея в активе 96 очков. «Каролина» после победы осталась на первой строчке Востока с 111 очками. До конца регулярки командам осталось провести по одной встрече.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Ещё один год? Я подумаю!» Овечкина рано провожать на пенсию в НХЛ?
