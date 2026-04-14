Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида Пантерз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 14 апреля 2026, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

24 сейва Тарасова помогли «Флориде» одолеть «Рейнджерс» в матче НХЛ
Комментарии

В ночь с 13 на 14 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев льда со счётом 3:2.

14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Рейнхардт (Бьёрнфот, Хиностроза) – 09:35     2:0 Самоскевич – 11:31     2:1 Робертсон (Лаба) – 15:19     2:2 Перро (Фокс, Лафреньер) – 37:20     3:2 Рейнхардт (Канин, Себранго) – 58:10    

В составе победителей голами отметились Коул Рейнхардт (дубль) и Мэки Самоскевич. Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 24 сейва в данной встрече. У гостей шайбы забросили Мэттью Робертсон и Гейб Перро. Российский защитник Владислав Гавриков очков в матче не набрал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Обе команды не смогли квалифицироваться в плей-офф НХЛ. В заключительном матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится дома с «Детройт Ред Уингз» 16 апреля, а «Рейнджерс» в тот же в гостях сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android