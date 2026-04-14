24 сейва Тарасова помогли «Флориде» одолеть «Рейнджерс» в матче НХЛ

В ночь с 13 на 14 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев льда со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Коул Рейнхардт (дубль) и Мэки Самоскевич. Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 24 сейва в данной встрече. У гостей шайбы забросили Мэттью Робертсон и Гейб Перро. Российский защитник Владислав Гавриков очков в матче не набрал.

Обе команды не смогли квалифицироваться в плей-офф НХЛ. В заключительном матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится дома с «Детройт Ред Уингз» 16 апреля, а «Рейнджерс» в тот же в гостях сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг».