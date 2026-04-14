Кейн повторил достижение Овечкина, Малкина и Кросби среди действующих игроков НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 3:3. В этой встрече американский нападающий «Детройта» Патрик Кейн отметился результативной передачей, набрав 1400-е очко в НХЛ. Он стал четвёртым действующим игроком, достигшим отметки в 1 400 очков за карьеру.

Кейн присоединился к Сидни Кросби, Александру Овечкину и Евгению Малкину.

В нынешнем сезоне Кейн провёл 66 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 41 результативную передачу.