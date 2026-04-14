Кейн повторил достижение Овечкина, Малкина и Кросби среди действующих игроков НХЛ

Кейн повторил достижение Овечкина, Малкина и Кросби среди действующих игроков НХЛ
В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Детройт Ред Уингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Перрон (Комфер, Шьяро) – 05:31     1:1 Гики (Бьёркстранд) – 17:05     2:1 Чернак (Макдона, Гиргенсонс) – 35:53     3:1 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 38:03     3:2 Каспер (ван Римсдайк, Фолк) – 42:56     3:3 Дебринкэт (Кейн) – 55:16     4:3 Кучеров (Пойнт) – 60:27    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 3:3. В этой встрече американский нападающий «Детройта» Патрик Кейн отметился результативной передачей, набрав 1400-е очко в НХЛ. Он стал четвёртым действующим игроком, достигшим отметки в 1 400 очков за карьеру.

Кейн присоединился к Сидни Кросби, Александру Овечкину и Евгению Малкину.

В нынешнем сезоне Кейн провёл 66 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 41 результативную передачу.

Материалы по теме
«Ещё один год? Я подумаю!» Овечкина рано провожать на пенсию в НХЛ?
«Ещё один год? Я подумаю!» Овечкина рано провожать на пенсию в НХЛ?
