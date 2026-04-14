«Каролина Харрикейнз» со Свечниковым и Никишиным стала чемпионом Восточной конференции НХЛ

«Каролина Харрикейнз» уступила по буллитам «Филадельфии Флайерз» со счётом 3:2, но, несмотря на это, стала чемпионом Восточной конференции Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026.

Благодаря одному набранному очку «Каролина» за одну встречу до окончания регулярного чемпионата сумела гарантировать первое место в турнирной таблице Востока. В активе команды Брэндона Басси 111 очков.

У главного конкурента «ураганов» за лидерство в таблице конференции «Баффало Сэйбрз» 106 очков за две игры до завершения регулярки.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Востока стал «Вашингтон Кэпиталз», набравший 111 очков.

