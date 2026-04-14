«Каролина Харрикейнз» со Свечниковым и Никишиным стала чемпионом Восточной конференции НХЛ
Поделиться
«Каролина Харрикейнз» уступила по буллитам «Филадельфии Флайерз» со счётом 3:2, но, несмотря на это, стала чемпионом Восточной конференции Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Надо (Элерс, Уокер) – 08:41 0:2 Элерс (Стэнковен, Блейк) – 15:30 (pp) 1:2 Мичков (Барки, Кейтс) – 27:57 2:2 Зеграс (Мартон, Фёрстер) – 30:30 (pp) 3:2 Фёрстер – 65:00
Благодаря одному набранному очку «Каролина» за одну встречу до окончания регулярного чемпионата сумела гарантировать первое место в турнирной таблице Востока. В активе команды Брэндона Басси 111 очков.
У главного конкурента «ураганов» за лидерство в таблице конференции «Баффало Сэйбрз» 106 очков за две игры до завершения регулярки.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Востока стал «Вашингтон Кэпиталз», набравший 111 очков.
Комментарии
- 14 апреля 2026
-
04:57
-
04:56
-
04:55
-
04:52
-
04:51
-
04:46
-
04:36
-
04:28
-
02:20
-
01:17
- 13 апреля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:33
-
23:19
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:29
-
22:23
-
22:20
-
22:18
-
22:00
-
21:53
-
21:36
-
21:18
-
21:11