«Каролина Харрикейнз» со Свечниковым и Никишиным стала чемпионом Восточной конференции НХЛ

«Каролина Харрикейнз» уступила по буллитам «Филадельфии Флайерз» со счётом 3:2, но, несмотря на это, стала чемпионом Восточной конференции Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026.

14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Надо (Элерс, Уокер) – 08:41     0:2 Элерс (Стэнковен, Блейк) – 15:30 (pp)     1:2 Мичков (Барки, Кейтс) – 27:57     2:2 Зеграс (Мартон, Фёрстер) – 30:30 (pp)     3:2 Фёрстер – 65:00    

Благодаря одному набранному очку «Каролина» за одну встречу до окончания регулярного чемпионата сумела гарантировать первое место в турнирной таблице Востока. В активе команды Брэндона Басси 111 очков.

У главного конкурента «ураганов» за лидерство в таблице конференции «Баффало Сэйбрз» 106 очков за две игры до завершения регулярки.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Востока стал «Вашингтон Кэпиталз», набравший 111 очков.

