Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Детройт»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Тампы» забивали Конор Гики, Эрик Чернак, Джейк Гюнцель и российский нападающий Никита Кучеров. Также Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал 27 сейвов.

За «Детройт» шайбу забросили Дэвид Перрон, Марко Каспер и Алекс Дебринкэт.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Детройт» сыграет с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 16 апреля.