Тампа-Бэй Лайтнинг – Детройт Ред Уингз, результат матча 14 апреля 2026, счет 4:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Детройт»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Перрон (Комфер, Шьяро) – 05:31     1:1 Гики (Бьёркстранд) – 17:05     2:1 Чернак (Макдона, Гиргенсонс) – 35:53     3:1 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 38:03     3:2 Каспер (ван Римсдайк, Фолк) – 42:56     3:3 Дебринкэт (Кейн) – 55:16     4:3 Кучеров (Пойнт) – 60:27    

В составе «Тампы» забивали Конор Гики, Эрик Чернак, Джейк Гюнцель и российский нападающий Никита Кучеров. Также Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал 27 сейвов.

За «Детройт» шайбу забросили Дэвид Перрон, Марко Каспер и Алекс Дебринкэт.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Детройт» сыграет с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 16 апреля.

