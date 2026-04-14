Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Детройт»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Перрон (Комфер, Шьяро) – 05:31 1:1 Гики (Бьёркстранд) – 17:05 2:1 Чернак (Макдона, Гиргенсонс) – 35:53 3:1 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 38:03 3:2 Каспер (ван Римсдайк, Фолк) – 42:56 3:3 Дебринкэт (Кейн) – 55:16 4:3 Кучеров (Пойнт) – 60:27
В составе «Тампы» забивали Конор Гики, Эрик Чернак, Джейк Гюнцель и российский нападающий Никита Кучеров. Также Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал 27 сейвов.
За «Детройт» шайбу забросили Дэвид Перрон, Марко Каспер и Алекс Дебринкэт.
В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Детройт» сыграет с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 16 апреля.
Комментарии
- 14 апреля 2026
-
04:57
-
04:56
-
04:55
-
04:52
-
04:51
-
04:46
-
04:36
-
04:28
-
02:20
-
01:17
- 13 апреля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:33
-
23:19
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:29
-
22:23
-
22:20
-
22:18
-
22:00
-
21:53
-
21:36
-
21:18
-
21:11