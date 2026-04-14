Кучеров до трёх очков сократил отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе и закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Таким образом, россиянин смог приблизиться к канадскому нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Конору Макдэвиду в гонке бомбардиров регулярки на расстояние трёх очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Перрон (Комфер, Шьяро) – 05:31     1:1 Гики (Бьёркстранд) – 17:05     2:1 Чернак (Макдона, Гиргенсонс) – 35:53     3:1 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 38:03     3:2 Каспер (ван Римсдайк, Фолк) – 42:56     3:3 Дебринкэт (Кейн) – 55:16     4:3 Кучеров (Пойнт) – 60:27    

Макдэвид в текущий игровой день ещё очков не набрал. Его команда встречается в эти минуты с лидером Западной конференции «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости счёт ничейный — 0:0. Завершился первый период.

В активе Макдэвида сейчас 133 (47+86) очка в 80 матчах (без учёта сегодняшней). У Кучерова 130 (44+86) очков в 76 играх.

Третьим в гонке пока остаётся нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на данный момент у канадца 126 (52+74) очков в 78 играх.

