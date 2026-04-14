Кучеров до трёх очков сократил отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе и закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Таким образом, россиянин смог приблизиться к канадскому нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Конору Макдэвиду в гонке бомбардиров регулярки на расстояние трёх очков.
Макдэвид в текущий игровой день ещё очков не набрал. Его команда встречается в эти минуты с лидером Западной конференции «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости счёт ничейный — 0:0. Завершился первый период.
В активе Макдэвида сейчас 133 (47+86) очка в 80 матчах (без учёта сегодняшней). У Кучерова 130 (44+86) очков в 76 играх.
Третьим в гонке пока остаётся нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на данный момент у канадца 126 (52+74) очков в 78 играх.
- 14 апреля 2026
-
05:02
-
04:57
-
04:56
-
04:55
-
04:52
-
04:51
-
04:46
-
04:36
-
04:28
-
02:20
-
01:17
- 13 апреля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:33
-
23:19
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:29
-
22:23
-
22:20
-
22:18
-
22:00
-
21:53
-
21:36
-
21:18