Кучеров до трёх очков сократил отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе и закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Таким образом, россиянин смог приблизиться к канадскому нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Конору Макдэвиду в гонке бомбардиров регулярки на расстояние трёх очков.

Макдэвид в текущий игровой день ещё очков не набрал. Его команда встречается в эти минуты с лидером Западной конференции «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости счёт ничейный — 0:0. Завершился первый период.

В активе Макдэвида сейчас 133 (47+86) очка в 80 матчах (без учёта сегодняшней). У Кучерова 130 (44+86) очков в 76 играх.

Третьим в гонке пока остаётся нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на данный момент у канадца 126 (52+74) очков в 78 играх.